霧峰警備隊員打靶場疑「中暑」昏迷！葉克膜搶救中 17:042023/07/06 中時新聞網 葉庭欣 、中時、 潘虹恩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 霧峰警備隊員打靶場疑「中暑」昏迷！葉克膜搶救中。(翻攝畫面) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 訂閱影音： 中時新聞網 台中市警局霧峰分局警備隊一名50歲高姓員警，今（6日）中午12時許，前往霧峰象鼻坑打靶場時，疑似因天氣過熱中暑昏倒，警消獲報後趕往現場，協助將高員送醫急救，目前人在加護病房，使用葉克膜搶救中。 彰化殺妻命案！男榔頭砸死妻又狂毆兒 少年全身血逃超商喊「救命」 12萬千元鈔滿天飛！外送員趕送餐狂飆 千元大鈔「天女散花」成奇景 石門外海驚見浮屍「下身赤裸」 身分、死因仍待查清 #葉克膜 #搶救 #中暑 #霧峰分局 #打靶場 也許您會感興趣 推薦閱讀 美高層訪陸第2波！財長葉倫今抵北京 擬「扮白臉」避談台灣 13:492023/07/06 國際 噪音車注意 永康警公布「這路段」全天候施行寧靜專案 09:282023/07/06 社會 暑假鬼門開！屁孩騎車群按喇叭擾民 警攔下通通開單 11:532023/07/06 社會 《通信網路》台灣大結夥緯創等組5G專網國家隊 放眼海外、先拚南向 15:592023/07/06 財經 大陸科研團隊研發出高性能「電磁遮罩」材料 09:102023/07/06 兩岸 日本靜岡高架道路工程鋼骨掉落 釀2死6傷 12:032023/07/06 國際 懷疑妻外遇竟用同事帳號追妻子行蹤2年 新北市員警慘了 08:372023/07/06 社會 澤倫斯基：外援武器交付過慢 延誤烏國反攻計畫 14:282023/07/06 國際 李玟生前「眼神空洞」厭世 送醫救不活二姊淚求醫續命 11:262023/07/06 娛樂 李玟送醫呈腦死 86歲中醫母「針灸頭部」搶命不放棄女兒 15:062023/07/06 娛樂 進清潔隊要100萬？ 南彰化公所遭搜索女鄉長被帶走 15:462023/07/06 社會 李玟周日午後出事！浴室外被發現嚇壞家人 港媒還原送醫經過 00:532023/07/06 娛樂 投資近25萬僅拿回5千 警勸阻匯錢反遭男子怒吼「他們有匯錢」 12:052023/07/06 社會 《國際金融》美中緊張升溫 歐股早盤跌0.81% 16:092023/07/06 財經 台東DMAT首次實兵演練 醫推崇成為偏鄉示範 13:562023/07/06 生活 操場下蓋神奇空間 花3億解決淹水及停車問題 14:012023/07/06 生活 李玟送醫被宣判「腦死」8旬母心碎1舉動：不能放棄女兒 08:472023/07/06 娛樂 北市今年首發「熱浪預警通報」 環保局道路灑水降溫 15:292023/07/06 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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