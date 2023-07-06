華語歌壇天后CoCo李玟2日於香港家中輕生，緊急3天後，於7月5日與世長辭，享年48歲。根據港媒《香港01》報導指出，李玟2日在其胞姊Carol寓所浴室內被發現，手上流血，上救護車時已無呼吸脈搏，經送院搶救後一度恢復心跳及呼吸，但搶救3日後，仍不幸於5日離世。

根據《香港01》報導，李玟近年多次被傳出，與加拿大籍富商老公婚變的消息，並被診斷患上憂鬱症。李玟於去年（2022）底遷出南區壽臣山道原本愛巢，搬到中環暫住。李玟的健康狀況除了憂鬱症外，腿部今年初曾經動過手術，須服用醫生開立的肌肉鬆弛處方藥。

有消息指出，李玟於上(6)月底曾因身體不適住院治療，出院後前往胞姊Carol位於山頂的寓所暫住。本月2日下午約1時，李玟與母親、胞姊在寓所內享用午膳，然後到浴室沐浴。

據指出，下午3點半左右，住所外傭在打掃時，發現李玟突然衝出浴室，手部流血，大驚並報案求助。隨後，李玟在姊姊陪同下，由救護車急送瑪麗醫院搶救，惟當時已無呼吸脈搏，經到院搶救後一度恢復呼吸心跳，並恢復意識，最終仍在3天後不治。香港警方到場調查後，在浴室發現相關工具，初判是一起輕生案件。

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