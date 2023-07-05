最後遺言！歌后COCO李玟輕生過世 40秒告別音檔曝光 @ChinaTimes ​

華語歌壇天后CoCo李玟前陣子才因腿部手術出院，稍早李玟姊姊李思林在臉書發布噩耗，表示李玟「數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下」，於2日在家中輕生，最終於7月5日與世長辭，享年48歲。李玟2022年曾受邀錄製大陸綜藝《聲生不息》，一身紫紅混搭亮片連身褲裝，貼身剪裁讓她的魔鬼身材無所遁形，網友驚艷直呼「側身線條秒殺一片少女了！」成為生前最後的風華絕代身影。

李玟出道超過25年，唱紅過〈Di Da Di〉、〈暗示〉、〈往日情〉等經典歌曲，全盛時期曾與張惠妹爭一時瑜亮。李玟2022年受邀錄製大陸歌唱節目《聲生不息》，從近期釋出的片段能看到，CoCo身穿Halpern春夏亮片連身褲裝，雖是紫色混搭鮮紅色系的浮誇打扮，但在李玟的巨星氣質駕馭下游刃有餘，尤其服裝的貼身剪裁更是讓身材無所遁形；CoCo氣色紅潤在台上勁歌熱舞，帶來經典歌曲〈真想見到你〉粵語版，一現身就成為全場目光焦點。

李玟服裝的貼身剪裁讓身材無所遁形，一現身就成為全場目光焦點。（圖／取自微博）

只見李玟亮片舞台裝子蓬蓬袖及深V剪裁加持，在李玟演繹之下充滿神祕復古氣息，轉至側面緊身細節隨著S曲線呈現，水蛇腰及火辣翹臀尺度全開；CoCo身材狀態好得如同少女般令人驚艷，幾個扭腰擺臀的動作更是直接辣翻所有人，完全看不出年齡已47歲，跟剛出道時幾乎毫無差別。

當場讓網友驚艷驚呼「身材太好了」、「天后就是天后」、「側身線條秒殺一片少女了」、「不管怎樣都覺得CoCo很美」、「李玟完全不老誒」、「這個身材逼死誰」、「最喜歡的還是李玟的歌聲跟笑聲」、「還是這麼年輕」、「李玟怎麼都沒變」、「我都老了結果李玟還是長這樣！」

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