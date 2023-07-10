大陸男星喬任梁2016年因憂鬱症輕生，得年28歲，喬任梁父母近年走出喪子之痛，玩起社群網站、當網紅分享生活，不過喬爸爸卻傳出身體亮紅燈，血壓高、心跳快、嘴巴乾、沒口水，就醫一查發現竟然是糖尿病酮症酸中毒，必須馬上住院，也因此宣布停更半個月，健康狀況讓人擔心。

喬任梁爸媽走出喪子之痛，在抖音開「高彩萍和喬老爺」帳號，除了分享生活、美食日常，也希望藉此分享正能量，不過喬爸爸昨（9日）卻傳出血壓高、心跳快、嘴巴乾、一點口水都沒有，就醫一查發現竟然是糖尿病酮症酸中毒，必須馬上住院，也因此宣布停更半個月。

喬爸爸發文告假：「我又又又要請假了」，他仍心繫社群平台的運作，「這段時間可能要讓萍姐代替一下我，大家放心，馬上回來。大熱天，都照顧好自己。愛你們」，喬爸爸健康狀況讓人擔心，他則留言報平安：「根本沒想到會住院。今天好多了，人沒那麼難受了」。

影片最後，喬爸爸發長文透露他踏入網紅圈的原因，身為跑船船員的他，原本期望退休後能過享受人生、兒孫滿堂的生活，未料獨子驟逝改變一切，「我和萍姐度過了一個又一個難熬的日日夜夜，家裡很安靜，安靜得可怕」，當時喬任梁的品牌也陷入存續危機，兩老為了延續兒子的心血，便投入拍短影片，現在兩人目標是延續兒子的品牌，不求賺錢，只要不虧本就可以。

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