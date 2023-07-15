香港男星魏念恩（Nathan）參加選秀節目《全民造星V》走紅，今年5月魏念恩的女友Jessie輕生過世，得年26歲，而魏念恩在女友過世7天後才發聲悼念，被痛批虛情假意。今(15日)Jessie的阿姨受訪，表示Jessie走了之後看她手機對話紀錄，才知道Jessie生前有多委屈，魏念恩分手前後多次向她借錢，還逼她在IG刪照，除去所有交往證據。

據《香港01》報導，Jessie的家人近日打破沉默回應網上謠言，主要是希望不要再有人抹黑Jessie，Jessie的阿姨表示，拿到Jessie遺物手機發現沒有設密碼鎖，仔細翻查後才明白Jessie跟魏念恩分手的來龍去脈，他們原本不想責怪任何人，但看了對話紀錄後實在傷心難以接受。

Jessie的阿姨指出，魏念恩在交往期間就多次向Jessie借錢，5月6日魏念恩主動表示想要為了工作分開一陣子，Jessie答應後，魏念恩仍多次向Jessie借錢，金額從幾百元到幾千元都有，5月17日時魏念恩更逼迫Jessie刪除IG上有關兩人的合影或是過去同居照片，同日Jessie便想不開輕生，緊急送醫不治。

Jessie的阿姨進一步表示，其實5月14日魏念恩曾向Jessie借1000元港幣（約3946元），Jessie答應後，又用語音檔表示想見魏念恩一面，但魏念恩稱工作忙拒絕，錯過兩人可以當面聊聊的機會，而Jessie從來沒有阻止魏念恩去追當明星的夢想，在精神或經濟上都支持對方。另外，Jessie的家人也澄清，Jessie告別式那天家屬並未冷落魏念恩，友人透露當天Jessie的阿姨還特別帶魏念恩去瞻仰遺容，因為知道Jessie最喜歡的人就是他，在世上唯一的掛念也是魏念恩，不滿被寫「喪禮當天魏念恩和Jessie家屬零交流」，澄清完全是子虛烏有。

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