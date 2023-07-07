華語樂壇天后「CoCo」李玟5日驟逝，享年48歲，據李玟二姊李思林聲明透露她是輕生，但真正死因必須等解剖遺體才能確定，網上更瘋傳李玟死因非輕生，但李思林則表示，希望外界不要亂猜測死因，等法醫公開。而港媒揭露，警方在現場發現她隨身物品是一支指甲刀，上面還沾有血跡。

根據港媒《星島頭條》報導，李玟2日在家中輕生，家人發現後立刻報警送醫，經搶救一度恢復呼吸和意識，但5日仍與世長辭，在醫院逝世；另外警方在現場調查後，於李玟住處浴室水槽旁發現一支沾有血跡的指甲刀，還有13顆抗憂鬱藥物，但並未找到遺書，故先以輕生處理。

李玟二姊李思林昨（5日）宣布李玟死訊，「CoCo於數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭」。

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