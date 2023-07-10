近日高溫不斷，更創下10萬年來最高溫紀錄，許多民眾也因此中暑，高雄醫學大學附設中和紀念院近日收治一名50多歲的工地工人，當時工人到院時全身癱軟、冒汗，血壓低到80幾，急診醫師林金生判斷是高溫曝曬所引起的熱衰竭。林金生表示，熱傷害分為4階段，包含熱筋攣、熱暈厥、熱衰竭和中暑，最嚴重的中暑可能導致多重器官衰竭並休克死亡。

林金生表示，該名工人到院時已處於熱衰竭狀態，出現臉部蒼白、全身冒冷汗、癱軟、發高燒、低血壓等症狀，因此趕緊降溫處置，並施打生理食鹽水補充電解質，所幸急救下工人在幾小時後恢復正常，順利出院。

林金生說明，熱傷害分成4階段，第1階段為熱筋攣，會出現四肢抽筋狀況；第2階段為熱暈厥，因身體接受太多熱能，體內必須靠排汗將熱能散去，這時血液會往四肢分散，導致腦部缺血，進而造成昏厥症狀；第3階段則為熱衰竭，會出現全身無力、頭暈、說話會喘等症狀；最嚴重的則是熱中暑，若是民眾已到熱中暑階段，會出現意識不清，體溫超過40度等症狀，嚴重可能會有多重器官衰竭休克、心跳停止等嚴重後果。

林金生提醒，若要避免熱傷害務必要保持清涼、並且大量補充水分，衣服也要選擇易排汗的材質；若已出現明顯症狀，民眾必須在陰涼處稍作休息補充水分，重點是避免補充含有糖分、酒精的飲料，因為糖分及酒精會導致利尿，加速身體脫水導致水分缺失。

林金生說，民眾在酷熱的夏天必須得隨時提高警覺，出門前注意天氣預報，避免早上10時至下午2時間在大太陽下工作；若出現口渴表示身體已是脫水狀態。尤其老人與幼童的排熱功能較差，若有冒汗、意識不清、冒汗頭暈頭痛都要注意，建議先到陰涼的地方排熱、補充水分，若情況持續惡化得馬上就醫。