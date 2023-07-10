竹北市「豐采520」工地天坑案，建商豐邑經一個月搶險計畫施工9日期滿，10日提報第二階段搶險計畫，依工程不同施作1至3個月，縣府工務處長江良淵指出，專案小組審查決議，按第二階段計畫施作，該處固定每周派員稽查，並於1個月後進場現勘執行情形，確保均依搶險計畫執行。

豐邑在會議上先報告第一階段搶險計畫的施作成果，如東北區基礎工程與南區周邊基礎工程已完成。至於第二階段，則提報施作東北區基礎工程南向中央區基礎、B1S至B5S樓板結構工程、B6F至B1F之SRC柱結構工程、B6F至B1F逆打縫無收縮灌漿工程等，分別需要1至3個月不等工期。

豐邑說明，東北區基礎工程剩南向中央區未施作，因開挖面下方有壓力水層，對土壤穩定有風險，加上大樓基礎結構未全面完成，對建物本身有不均勻沉陷的疑慮，這部分會是第二階段的首要任務，完成後才能控制土壤穩定與建物沉陷不均勻的風險，確保道路安全。

B1S至B5S樓板結構工程則是因基礎工程完成後，各樓層樓板應立即完成灌漿，藉以完整傳遞外側土壤壓力，以免外牆牆體變形，造成外側土壤位移。

B6F至B1F之SRC柱結構工程則為建案工程上部鋼骨結構已完成至20樓，SRC柱完成後才能完整傳遞地下室結構應力，避免建物構造挫屈，影響道路安全。

B6F至B1F逆打縫無收縮灌漿工程，則因建案工程逆打縫均尚未施工，各樓層有少量滲水情形，為避免長期未完成施作逆打縫，造成防水失效致大量滲水而必須施作，且在本工程與基礎結構完成後，才能封井施工，停止抽取地下水。

至於每日道路巡檢、透地雷達檢測、道路沉陷監測、基地水位測量、房屋傾斜監測、壁體外傾斜管觀測、強震後檢視、豪大雨及颱風後檢查等，均持續進行。

豐邑指先前因無法如期於1個月內，繳交委託的台中市土木技師公會製作之道路塌陷鑑定報告，上月底被專案小組要求須依社區居民需求與指定，增加委託第二個單位台北市土木技師公會鑑定。

經台北市土木技師公會彙整住戶意見，預計提出的鑑定內容則包括莊敬六路道路塌陷原因、各項塌陷原因所占比例與責任歸屬、豐采520建物高度及量體是否為肇因、道路塌陷修復方式是否合理、豐采520施工工法是否為肇因等，承諾將在25日提出台中市土木技師公會的鑑定報告。

住戶代表要求，請台北市土木技師公會除了本次道路塌陷的原因，連同過去歷次坍陷以及是否有潛在坍陷可能，均一起鑑定。另要求周邊封閉的道路，在確保安全無虞後，重新鋪設柏油路面並同時解封等。

經專案小組討論過後，要求豐邑補提出第二階段搶險計畫各項施工的期程管控點，並同意按照第二階段搶險計畫施作，但仍會每周派人稽查，另初步訂於1個月後的8月9日進場現勘，確保均依第二階段搶險計畫內容施工，再視實際狀況決定是否繼續進行。

新竹縣竹北市豐采520天坑搶險計畫