竹北市24日發生氣爆事件，綠黨前縣議員余筱菁在臉書PO文，指現任瓦斯公司董事長跟董事，前後任新竹縣長，一起前往日本玩，人民家破人傷，人心惶惶，楊文科撒謊確診、又說因公務繁忙，最終才說是出國行程，國民黨在新竹縣是不是真的魚肉鄉民到一個極致？

縣政最基礎的保障人民的安全都做不到，揚言發起連署罷免楊文科。縣府新聞處長魏文元指出，民眾生命財產安全最重要，不要把此意外政治操作。

楊文科澄清並未隱瞞行程，早在主管會報就宣布21到25日赴日，24日得知發生氣爆案後，都有掌握訊息，並且馬上改機票趕回台灣，當天晚上便召開緊急會議，做出各項決定，且上周也確實確診，自己做事一向坦蕩蕩，絕對沒有隱瞞行程。

余筱菁指楊文科「爛透的縣長」，讓我們用罷免連署把他換掉，明天在芎林星巴克等你來連署，一起來合照，一起在臉書分享罷免連署訊息，衝第一階段，讓楊文科好好正視民意的教訓！