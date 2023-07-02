2024總統大選，有超過5成的民眾希望可以發生政黨輪替，但在目前三腳督的情況下，僅民眾黨參選人柯文哲曾在一份民調中曾經擊敗過民進黨參選人賴清德。前立委蔡正元認為，若非綠大聯盟無法組成聯合政府，甚至還互相進行攻擊，「賴清德現在就可以宣布當選！」

蔡正元今（2）日在臉書表示，近期的民調結果很明顯，若非綠大聯盟無法建立聯合政府，那麼沒有任何一位參選人能夠在2024擊敗賴清德。

「賴清德現在就可以宣布當選！」蔡正元指出，如果柯文哲、國民黨參選人侯友宜及傳出有意獨立參選的鴻海創辦人郭台銘始終各據一方，那只是保證賴清德當選而已，且若三人都自以為天縱英才，無人願退讓，甚至相互攻擊，那賴清德就能提早宣布當選。

蔡正元酸，如果非綠陣營不知大勢所在、不組成非綠大聯盟，建立聯合政府來擊敗賴清德，甚至個個都打死不退，那最後只會全部被打死後抬出去。