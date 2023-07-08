對於國民黨總統參選人侯友宜民調暫時落後，黨內也有「換侯」的聲音，前立委郭正亮認為，侯友宜壓力很大，但也沒有別的方法，民調一定要逼近或超過柯文哲；並直言侯太「古意」、「閉俗」，不好意思講自己的好。因此侯友宜急需要把個人生命歷程中的小故事整理出來，個人網站可放些生命中值得記憶的小故事，讓人眼睛一亮！否則如何讓民眾認識？

郭正亮今（8）日在中天電視《盧秀芳辣晚報》披露，他遇到王鴻薇，王鴻薇說女兒原本要支持郭台銘，但郭台銘沒被徵召，後來好像要支持柯文哲。但看到友台播出侯友宜當年到南非大使館救人出來，她女兒才說「這個是英雄！」她女兒竟然不知道這件事！另外，侯友宜去年出一本電子書「大城小國」，大部分人也都不知道！

郭正亮舉陳水扁為例，阿扁過去選舉，會去講他小時候家裡有多窮，如何如何。而為何年輕人對侯友宜沒感覺？郭直言，因為侯跟年輕人距離太遠了，大家已經不記得他是誰了！柯文哲每天都會出現在網路上，賴清德就是在民進黨一路走過來，而且都在執政的軌道上。所以侯友宜急需要把個人生命歷程中的小故事整理出來！

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮建議，候選人可以有自己的網站，候選人的網站不能只放政見，那太硬了！要放小故事，個人生命中值得記憶的東西，讓人眼睛一亮！例如去南非使館救人，還有幾次被歹徒用槍抵住頭，都可以寫成故事。

郭正亮提到，大家都知道他是警察，辦過很多重案，一路走來，「我們就是講不出他的故事」，這個人太「古意」、「閉俗」，不好意思講自己的好。侯的3個對手，都很會吹自己的故事。侯自己有一些故事不去整理，如何讓民眾認識？