國民黨總統參選人侯友宜競選行程回到故鄉嘉義縣，民進黨嘉義縣議員黃嫈珺竟意外大動員，由於黃家在嘉義縣頗具實力，此動向著實震驚地方政壇；部份民進黨人士批評，去年地方選舉，黃嫈珺等家族成員因大力輔選黨外候選人，已引發綠營支持者不滿，但在民進黨主席賴清德中央庇護下，黨紀從輕發落，如今黃家又有叛黨之舉，讓地方對賴大為不滿。

一位民進黨人透露，「黃家班」和與立委陳明文率領的「國嘉隊」互有恩怨許久，去年嘉義縣地方選舉就已激戰過一場，最後以民進黨縣議員黃嫈珺和黃榮利為首的「黃家班」，結合無黨籍候選人拿下嘉義縣重鎮太保市及朴子市等地首長，重挫陳明文的「國嘉隊」。他說，去年選戰後，「國嘉隊」一派指控黃家班已是「綠皮藍骨」，應該直接開除黨籍。

民進黨總統參選人賴清德與嘉義重要政壇領袖立委陳明文，兩人關係相敬如賓，而民進黨嘉義支持者又對賴有所不滿，恐影響嘉縣的總統得票率。（圖／翻攝賴清德臉書）

民進黨嘉義縣黨部今年5月最後決議，開除黃榮利和太保市農會總幹事黃麗貞兄妹的黨籍，黃嫈珺則是處分停權3年。不過地方黨部決議6月送交民進黨中評會後，最後全部都從輕發落，黃榮利改停權1年、黃麗貞停權3年，而黃嫈珺僅予以警告。當時中評會處分出爐後，嘉義政壇大罵中評會主委賴瑞隆護短，認為中央放水只會留黃家在黨內作亂。

「黨中央輕縱黃家班後，民進黨支持者群情激憤，痛批賴瑞隆鄉愿。」一位嘉義綠營人士說，原已說服支持者，把黃家班留在黨內，至少不會在今年總統和立委選舉明目張膽扯後腿，沒想到黃嫈珺竟大膽到直接和侯友宜同框，甚至動員群眾到場力挺。但他也說，地方早提醒黨中央，並直接向賴清德說明黃家長期立場搖擺，現在支持者怒火中燒，有沒有開除黃家黨籍都沒意義了，反正黃嫈珺真要投入今年立委選舉，就會直接退黨。

去年民進黨朴子市長落選人涂建軒則說，「許多支持者把怒火燒向黨，痛斥黃家都挺國民黨成這樣，為何還不處理？黃家可以沒是非，黨難道能把眼睛放口袋？」

一位民進黨人士指出，陳明文為首的嘉義「英系」，因顧及選舉大局，相較台北「英系」前國策顧問黃承國等人，對賴清德的反彈沒那麼嚴重，但由於賴清德對陳明文系統也從沒釋出善意，因此雙邊關係一直以來就是相敬如賓。他認為，黃嫈珺上周末「挺侯」後，賴瑞隆隨即聲明將針對違紀助選行為，從嚴從重處分，現在就看黨中央如何圓滿處置，才能挽救嘉義綠營支持者對賴清德的信心。

以立委陳明文（右）為首的「國嘉隊」，去年輔選民進黨朴子市長候選人涂建軒（左），不料卻慘遭「黃家班」掣肘，導致選舉結果失利。（圖／翻攝陳明文臉書）

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