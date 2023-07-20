2024總統大選備受各界關注，根據多份民調顯示，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜的支持度皆敬陪末座，不過，有評論認為，侯仍有機會拚逆轉勝。

《中評社》今（20）日發表評論指出，從3件事可看出，侯友宜的選情已稍有好轉、有望逆轉勝。首先，「換侯」危機已漸漸化解，23日的國民黨全代會預計會順利通過侯友宜的提名案，之後外界的關注點，會更集中在如何促成藍白合；第2，侯的對手聲量和支持度已快到天花板，藍營選民的支持度已開始回流。

第3，國民黨已經開始強化組織戰，在全代會前舉行的北、中、南3場大型造勢活動，有可能展現團結的氣勢，像是侯昨晚在台中舉辦造勢大會湧入超過千名支持者，現場旗海飄揚、支持者情緒激昂，看得出泛藍挺侯的氣氛已慢慢熱起來。

而根據《鋒燦民調中心》19日公布的最新總統大選民調顯示，民進黨參選人賴清德、民眾黨參選人柯文哲與侯友宜的支持度，由高至低依序為：賴30.2%、柯25.4%與侯15.3%；此外，《菱傳媒》同日也公布了2024總統大選民調，支持度由高至低為：賴38.48%、柯28.34%與侯21.29%。