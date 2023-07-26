國民黨台北市議員、信義南松山立委參選人徐巧芯，26日與侯友宜辦公室發言人黃子哲隔空互槓。黃子哲先是表示徐巧芯去主持郭台銘的活動「應該很清楚會傷害誰」，還意有所指直言「法律是最低的道德標準」；徐巧芯則反嗆「不要把當前民調低迷都怪給別人，最討厭情緒勒索」。而徐下午受訪時則表示，已經與黃子哲講開，這種小小糾紛都可以化解，「這樣應該可以變成正面案例」。

徐巧芯表示，全代會之後，包含黨中央與侯友宜辦公室，對於黨內意見不同者，「胡蘿蔔跟棒子好像比較容易拿出棒子來」。徐巧芯認為，只要黨內有明確規範，不管合理與否，作為提名人都會100％遵守。

不過徐巧芯也直言，在選戰過程中會認識很多朋友，也是希望能夠保留彈性，「如果黨中央認為要減少彈性，治軍嚴明最重要，我想我們也是可以體諒跟接受的。」徐巧芯說，只是規則真的要講清楚，不然很容易會有爭議。

至於針對與侯辦發言人黃子哲隔空交火一事，徐巧芯則表示，在兩人分別的廣播節目結束後，她也有去找黃，當下黃就表示「如果有冒犯到的地方很不好意思，知道她都有在幫侯友宜。」，而徐也回應「有讓你不舒服的地方也非本意，這些小小糾紛內部講開了都可以化解」。

徐巧芯強調，重點在於團結一致對外，「我跟黃子哲這樣可以變成正面案例。」徐巧芯說，黨內同袍難免會有小的摩擦，但若兩邊可以溝通得上，大家都是同袍朋友友軍，應該就是要攜手一起對外。