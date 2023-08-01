連勝文呼籲，國民黨應想辦法挽回謝典林，更聲稱，若自己是國民黨主席，會撕掉、不承認謝的退黨聲明。（中時資料照）

彰化縣議長謝典霖昨（7月31日）突然以「感情上無法繼續與國民黨並肩作戰」為由，宣布退出國民黨，消息一出震驚藍營。對此，與謝典林熟識的國民黨副主席連勝文呼籲，國民黨應想辦法挽回謝，更聲稱，若自己是國民黨主席，會撕掉、不承認謝的退黨聲明。

連勝文昨在網路節目《觀點芹爆戰》表示，謝典林是他的好友，兩人都喜歡打籃球，「現在球友拋下我走掉，球打不起來以後怎麼辦？」此外，連勝文也提到，謝典林的祖父謝言信、母親鄭汝芬，也與父親連戰相當熟識。

連勝文指出，謝典林是個重情重義的人，所以國民黨應想辦法全力挽回他，如勸他不要因為一時的不愉快、壓力，而做出衝動的決定。連勝文更聲稱，若他是國民黨主席，一定會撕掉、不承認謝的退黨聲明。

另外，連勝文也感嘆，鴻海創辦人郭台銘把國民黨搞得天翻地覆、烏煙瘴氣，他和許多人對郭的敬意已經消滅殆盡，若郭真的要獨立參選、使局勢變成四腳督，他就毀了，「這叫親痛仇快！」