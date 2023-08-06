【全程字幕】侯友宜訪雲林依舊未見張榮味 張麗善這樣解釋 @ChinaTimes

雲林會是國民黨總統候選人侯友宜的鐵板一塊嗎？侯友宜今（6日）訪雲林，上午、下午媒體聯訪時都被問及是否見到張榮味？會不會找韓國瑜？他都客氣回應此行感謝縣長張麗善。

針對是否見到張榮味？侯友宜下午表示，今天見到很多人，「縣長（指張麗善）給我解釋很多要去做」，讓雲林發展才是更重要。

關於來雲林是否有找韓國瑜？侯友宜回答，「我跟韓國瑜常常有機會互動，這次來雲林要謝謝張麗善，雲林縣要長期進步發展，未來當總統，中央跟地方合作上會更快速。」