國民黨23日在全代會上通過提名新北市長侯友宜參選總統，而侯友宜和前高雄市長韓國瑜的互動更是全場焦點，當時韓更拋出包括「希望在侯領導下可以下架民進黨」在內的3個願望。不過據了解，韓國瑜曾在全代會前和國民黨黨主席朱立倫建言，若是到9月侯友宜的民調支持度沒有起色，那為了政黨輪替，國民黨恐必須有「備案」。對此，前立委沈富雄31日就表示，「這個講法很嚴重，所以韓辦或韓國瑜本人，如果認為這是假的，要馬上否認」，引發討論。

沈富雄31日在廣播節目《POP大國民》中表示，「馬英九跟韓國瑜雖然都支持國民黨提名的候選人，但是沒有全心全意、掏心掏肺」，至於「若是到9月侯友宜的民調支持度沒有起色，那為了政黨輪替，國民黨恐必須有『備案』」，沈富雄也認為，「這個講法很嚴重，所以韓辦或韓國瑜本人，如果認為這是假的，要馬上否認，但今天韓國瑜不予置評，這樣你覺得韓粉會歸隊嗎？這是非常嚴重的事情，韓粉看老闆臉色，現在歸隊意思意思，一點點而已」。

沈富雄最後更說，「這個問題『反侯』裡頭屬於韓粉這系統的，要看韓國瑜的臉色，韓國瑜這個態度就是內亂，所有的在野大聯盟這個態度就是反侯大聯盟，不要再假仙了，在野大聯盟就是不要侯友宜」。而此番言論一出，許多網友紛紛留言表示「​太恐怖了，韓國瑜仁至義盡，還要人家掏心掏肺」、「​韓市長，至情至性」、「​侯不行，怎麼怪韓」、「​搞什麼鬼，韓都做到這樣，還要罵人是怎樣」。