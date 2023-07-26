全台22縣市最新施政成績單出爐，據最新民調顯示，台中市長盧秀燕和高雄市長陳其邁榮膺施政金獎，桃園市長張善政獲施政銀獎，而去年奪冠的新北市長侯友宜則落居銀獎。另依此次評估的11個施政項目結果，台中市穫十金一銀大滿貫。

台灣世界新聞傳播協會今（26）日公布2023年「全國縣市施政滿意度調查」，調查內容除了縣市長施政滿意度，更涵蓋「治安狀況」、「經濟發展」、「交通狀況」、「環境保護」、「醫療衛生」、「社會福利」、「教育品質」、「觀光旅遊」、「藝術文化」與「幸福感」，共11個施政面向。

在縣市長施政滿意度方面，六都中以台中市長盧秀燕和高雄市長陳其邁榮膺施政金獎，桃園市長張善政、新北市長侯友宜獲銀獎，台北市長蔣萬安的施政滿意度雖高於前任市長柯文哲，也無法擠進前段班。

從整體表現來看，這次評估的11個施政項目中，台中市收十金一銀大滿貫。至於幸福感是縣市民眾對施政成果的主觀感受，該調查發現，臺中市民幸福感接近9成，連續三年在六都中獨占鰲頭，桃園市民幸福感高漲，本屆奪金。

該調查由艾普羅行銷市場研究股份有限公司執行，針對台灣地區22縣市20歲以上的成人進行電話訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，22 縣市個別分層隨機抽樣，以尾數 2 位隨機方式取代，以涵蓋未登記的住宅電話。訪問期間自 2022 年 5 月 24 日至 7 月 4 日止，共成功訪問13,937份有效樣本。