有媒體人今（26）日在廣播節目《POP撞新聞》中公布最新的美麗島電子報民調，調查時間為全代會後的24、25日，由民調專家戴立安所設計，結果顯示賴清德為35.1％、柯文哲為24％、侯友宜為19.9％，賴、柯在全代會後都開始下滑，僅侯開始往上爬，柯的下滑幅度甚至達4.6個百分點。對此，前立委郭正亮26日就表示，「侯友宜作為候選人，要有能量、有爆發力讓大家看到，有47％的韓粉還是在觀望，我覺得他們的觀望就是要看後續侯、韓的關係，也包括侯友宜的表現」，引發討論。

在26日在中天節目《大新聞大爆卦》中，主持人馬千惠提到，「如果韓國瑜接下來加碼，動作也很多，韓粉的回流越來越明顯，甚至喊出『侯韓配』」，郭正亮則表示，「現在真正的重點是，侯友宜作為候選人，要有能量、有爆發力讓大家看到，這別人都幫不上忙，因為他的身份還是新北市長，這禮拜又有颱風，行程不就又受限了？不能夠全心全意去選總統，這就是你的現實面」。

郭正亮認為，「侯友宜你每個禮拜都要有活動、金句、重點，這要有人幫他設計，大家一定是一個月之後大家來看，韓國瑜已經跟你合流了，結果如何？因為中天有做一個網路民調，有47％的韓粉還是在觀望，我覺得他們的觀望就是要看後續侯、韓的關係，也包括侯友宜的表現」。

郭正亮最後更說，「選舉最重要的還是本人的表現，總統選舉廣義來說當然是候選人、政黨、政見都有影響，但最重要的還是候選人，最終還是侯友宜你個人表現」。