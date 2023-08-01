國民黨台北市立委參選人、前市議員羅智強日前因喊出「政黨輪替大聯盟」引發風波，他今（1）日在臉書發文分享，他近期返家探視母親時，母親告訴他「不要在乎別人瞧不瞧得起你，做人無愧於心就夠了」，此話讓他紅了眼眶。

羅智強表示，母親小時候家境貧窮，常因此被同學瞧不起甚至霸凌，但母親的自尊心極強，不只在年紀很小時就開始工作，結了婚之後，還一邊工作，一邊拉拔3個孩子。

羅智強提到，小時候母親時常訓誡他「要爭氣，不要讓人瞧不起」，有次父親帶著他與哥哥去一位家境富裕的親戚家玩，親戚送了巧克力給他與哥哥，但因此遭母親痛罵一頓，理由是「別人給的也不可以拿，不要讓人瞧不起」，還被罰站1小時。

羅智強指出，從小因為家貧，母親一直都在被人瞧不起的眼光中奮鬥著，她想守護的不只是溫飽，還有尊嚴，因此，對於親友的贈予，她的心裡會有一種被施捨的不快。所以，當母親反過來安慰「不要在乎別人瞧不瞧得起你」時，他不自覺的紅了眼眶，因為母親終於放下了心中的巨石。

最後，羅智強也坦言，這些年來確實讓母親操碎了心，所以，要向她說聲對不起。