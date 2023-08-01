彰化縣議長謝典林昨日宣布退出國民黨，也引起藍營議長被傳出可能會跟進謝典林的說法。對此民進黨籍的基隆市議長童子瑋說，各縣市的正副議長都是他相當敬重的政治前輩，尊重每一位正副議長的政治生涯規畫。

基隆市長謝國樑與議長童子瑋1日上午參加仁愛區模範父親及好人好事代表頒獎活動，兩人一同與各受獎人合影。

針對謝典林宣布退出國民黨，童子瑋受訪表示，各縣市的正副議長都是他相當敬重的政治前輩，他也尊重每一位正副議長的政治生涯規畫。

身為民進黨籍的童子瑋，是基隆市議會史上破天荒的第一位綠營議長，而其祖父童永更是副總統賴清德的表舅，挺賴立場不言而喻。童更強調，賴清德人不論資歷、國際經驗、人和，都是台灣未來領導人的最佳選擇。

童並向謝典林招手，「如果情感上，無法繼續與國民黨並肩作戰，或是感到有些惆悵，選擇自己的政治規畫。」也歡迎他一起加入信賴台灣全國正副議長後援會的行列。