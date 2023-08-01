國民黨立委王鴻薇1日出面指控前屏東縣長、現賴清德競選總幹事潘孟安高雄師範大學成人教育研究所的論文涉嫌抄襲。高師大今日回應，依據審定會議，潘孟安碩士學位論文確實有違反學術倫理瑕疵，但尚未達撤銷學位程度，決議予以書面告誡處分，並請潘孟安收到審定報告書之日起兩個月內完成所有瑕疵更正。對此，前立委沈富雄1日就表示，「因為他現在是賴清德操盤的人，論文是要研究的，不是改一改就化為沒有，我為賴清德的選情表示擔憂啊，如果你真的接受這特別優待，去修改就好的話，那你起碼要辭掉這個總幹事的位置」，引發討論。

沈富雄1日在政論節目《少康戰情室》中表示，「我覺得這是台灣舉世無雙的特別現象，我們的官員、民意代表去拿碩士學位，或是去拿國外野雞大學學位的特別多，這大概全世界第一名」，沈富雄也提到，「這當然有動機，就是他原來第一階的學位都不太好，所以這個是在洗學歷、洗學位，有了碩士之後，他學士從什麼地方來的就不重要了，但是為什麼會出現這個奇怪的現象？因為台灣大家要比較，大部分的人都有，怎麼我沒有，自己覺得慚愧，所以要補上來」。

沈富雄更說，「我覺得這個風氣不好，立法院應該要考慮到說，不管上面有多少高階學位，原來在台灣的學士學位要登出來」，至於為什麼高雄師大的標準跟台灣大學的標準又不一樣，而且限期他兩個月修改？沈富雄最後也直言，「因為他現在是賴清德操盤的人，如果用心把那麼多地方修改，要怎麼修改？論文是要研究的，不是改一改就化為沒有，那你這兩個月的時間去修改，怎麼替賴清德操盤？我為賴清德的選情表示擔憂啊，如果你真的接受這特別優待，去修改就好的話，那你起碼要辭掉這個總幹事的位置」。