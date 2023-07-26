國民黨立委陳玉珍25日表示，全台最少八成以上議長都對鴻海創辦人郭台銘「寄予厚望」。對此，國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人黃子哲回擊，請陳玉珍公布是哪些議長，否則這就是標準的假消息，並痛批這樣「珍亂」只會讓人看笑話。陳玉珍今再回嗆「希望反擊民進黨的效率，跟打自己的小雞一樣快，繼續穿著國王的新衣好了。」黨內整合再添亂數。

黃子哲昨晚指出，陳玉珍說全台議長最少八成以上都對郭台銘「寄予厚望」，如果陳玉珍是指，國民黨的議長中，有八成是支持郭台銘，而非侯友宜參選總統，那就請她公布是那些議長，否則這就是標準的假消息。

「誤己就算了，但陷人於不義，就罪孽深重了。」黃子哲說，全國各縣市國民黨在議會共有15席議長，有八成都已經公開支持侯友宜。有趣的是，過去陳玉珍也曾說，國民黨有過半數的中常委支持提名郭台銘，到底是她算數不好？還是算計人太好？只有她自己最清楚。

黃子哲強調，國民黨目前整合尚未完全成功，同志仍須努力，但不需製造嫌隙，尤其7月23日全代會已確認侯友宜的提名，現在就是大家團結一心，努力衝刺的關鍵時刻，這樣「珍亂」只會讓人看笑話、兩敗俱傷，也只會讓民進黨得逞。

陳玉珍不滿被黃子哲公開指責，今凌晨也在臉書寫下「希望反擊民進黨的效率，跟打自己的小雞一樣快，繼續穿著國王的新衣好了。」