國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，藍營整合不力及內鬥被外界都被視為原因。資深媒體人羅旺哲認為，民眾又不是傻瓜，當初願意支持國民黨是希望能制衡民進黨，如今的藍營光內鬥就飽了，還談什麼監督政府。

羅旺哲今（26）日在臉書提到，民進黨民調不墜的原因很簡單，因為民眾不是傻瓜，看到在野黨像是扶不起的阿斗，尤其是國民黨。羅旺哲進一步解釋，當初民眾願意支持國民黨，是希望能夠制衡民進黨，讓台灣政治不要一黨獨大，但如今的藍營光是內鬥就飽了，還談什麼監督政府。

羅旺哲直言，萎靡的在野黨，才讓執政黨這麼囂張，他並諷刺表示，搞內鬥、整天內亂的政黨，跟大家說執政後會有好日子，還真的看不太出來。

侯友宜獲國民黨徵召至今已逾2個月，卻因內憂外患使其民調落後民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲。其中身為侯友宜競辦執行長的金溥聰頻砲口對內，先是形容國民黨立委鄭麗文如青春痘膿包，一定要擠出來，25日更在專訪中點名第一個提出政黨輪替大聯盟的羅智強，「我看不起在最安全選區還在搞這些把戲的人」，金的種種言論，是否影響侯的選情，外界高度關注。