民進黨主席賴清德甫於全代會合體黨籍立委大造勢，宣告「民主大聯盟」成形，如今屏東第二選區立委參選人許展維宣布退出，成黨內退選第六人，恐衝擊賴清德領導威望。對此，民進黨立法院團幹事長劉世芳強調，尊重個人意願，但目前為止，民主大聯盟團結性都非常高，盼外界別懷疑民主大聯盟的戰鬥力。

民進黨今年3月啟動立委初選作業，當前全台從北到南，已有6人相繼退出下屆立委選戰，分別為宜蘭縣現任立委陳歐珀、基隆市議員張秉鈞、桃園市議員楊家俍、永和無黨籍政治評論員李正皓、民進黨前副秘書長林飛帆及屏東縣議員許展維，民進黨不得不面臨「換將」窘境，為立委選情增添變數。

針對民主大聯盟頻傳選將退賽，是否衝擊賴清德領導威望，劉世芳認為，民主大聯盟中除了原來黨員以外，盼連結更多支持賴清德治國理念者，當然在處理過程中會有落差，但人選皆合乎民主大聯盟原則，也符合民進黨秉持的清廉、愛鄉、愛土政策，雖然後來有人自行退選，或因其他因素退出。 「不要太懷疑民主大聯盟的戰鬥力！」

劉世芳說，到目前為止，民主大聯盟的團結性都非常高，尊重個別人選退出，或無法繼續接受民進黨徵召參選，最後選舉的時候，才知道誰戰鬥力比較旺盛。