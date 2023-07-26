有媒體人今（26）日在廣播節目《POP撞新聞》中公布最新的美麗島電子報民調，調查時間為全代會後的24、25日，由民調專家戴立安所設計，結果顯示賴清德為35.1％、柯文哲為24％、侯友宜為19.9％，賴、柯在全代會後都開始下滑，僅侯開始往上爬，柯的下滑幅度甚至達4.6個百分點。對此，前立委蔡正元26日就表示，「侯友宜和金溥聰如果一直想的是不要聯盟，一點都不鬆口，這是很危險的訊號」，引發討論。

蔡正元26日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「侯友宜和金溥聰如果一直想的是不要聯盟，要一家獨大，那在整個非綠陣營的選票中，就會把你定格，『要走自己的路，我就讓你自己消風』，選民就會有這種情形出現，所以你現在極力地抗拒聯盟，一點都不鬆口，這是很危險的訊號，選民就會覺得『這是在幹嘛？』」。

蔡正元更指出，「要知道現在所有不投給賴清德的選民，基本上就想要下架民進黨，誰要當總統這不重要，對他們來講是一樣，只要民進黨不要在台上就OK，這是選民的絕大多數」，蔡正元最後更說，「結果現在侯友宜、金溥聰要一家獨大，這樣就『再見國民黨，沒有明天』，選票到最後都會有集中效應，現在就是下架民進黨是所有選民的最高共識，所以聯盟口號一喊出來的時候，這要去慢慢談，如果到九月底、十月還沒有成形，那麼就只能恭喜賴清德」。