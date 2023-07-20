【全程字幕】再諷賴清德「走入白宮說」 柯文哲：這是台灣總統最重要任務？

民進黨2024總統參選人副總統賴清德10日指「當台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已達成」，英國《金融時報》19日指出，有美方官員要求台灣政府澄清賴的爭議言論，引發外界熱議；民進黨立委林楚茵20日強調，美國官員已否認要求賴清德澄清進白宮的言論，痛批中國駐美大使謝鋒扮演吹笛手捏造台美矛盾。

林楚茵在臉書指出，《金融時報》昨天的報導讓人想起2011年9月15日，當時還是在野黨總統候選人的蔡英文也是準備出訪美國，同樣是金融時報報導引述美方高層官員說法，表示歐巴馬政府警告如果蔡英文當選可能升高與中國的緊張關係，意圖暗示美國對蔡英文不信任。

林楚茵接著表示，但是看看今天台美間的互信在蔡英文執政後已有長足的進步，美國參議院更無異議通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案 」，且昨天報導的文章中雖有提出質疑，但也明確指出美國官員否認要求賴清德澄清的言論。

林楚茵批評，這類型的新聞報導，讓意圖阻饒台美互動的協力者見獵心喜，「中國駐美大使謝鋒扮演吹笛手，說要堅決擋住賴清德訪美這頭灰犀牛」，加上國民黨總統參選人侯友宜負面印象已經深植人心、民眾黨總統參選人柯文哲反覆不定不受美國信任，台灣在野黨為了政治目的，接力惡意利用此新聞操作拉低賴清德的印象，裡應外合的製造外交不確定感、破壞台美關係，只是稱了中國的意。