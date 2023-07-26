2024總統大選，民進黨參選人賴清德至目前為止的民調穩居第一，前立委郭正亮認為藍白兩黨的參選人太過客氣，應抓緊蔡政府施政問題猛打，如此一來賴既無法切割也沒辦法辯護，並酸總統蔡英文現在的心態根本就像當兵的人一樣在數饅頭，只想著能在明年安全下莊就好。

郭正亮在今（26）日播出的民眾之聲《踢批批開講》表示，近來賴清德越來越少講具體政策，只能一直講民主與專制的對決，到底是要選擇白宮還是要中南海，就是因為如今的執政黨是民進黨，而他根本沒辦法幫蔡政府辯護。

郭正亮提到，能源政策、停電問題、勞保等，有很多事情早就出現問題，如非核家園也已經確定是不可能達成的任務，民進黨很多政策被批評，賴清德根本連提都不敢提；郭更指出，最近世界上在討論碳權，但美國氣候特使凱瑞（John Kerry）日前赴大陸時，第一個提到的卻是甲烷這種影響溫室效應非常嚴重的氣體，若未來國際討論甲烷稅，以台灣這種天然氣要占比5成的能源政策，電價不知道會飆到多貴。

「柯文哲跟侯友宜都太客氣了！」郭正亮直言，若台灣現況發生在歐美國家，他們選舉時一定會重批蔡英文政府是有史以來最不負責任的政府，留下一堆窟窿，讓下一任總統很難幹；他酸，蔡英文如今的心態就是在數饅頭，只要520安全下莊就好。