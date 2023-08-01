漫畫博覽會7月31日圓滿閉幕，民進黨總統參選人賴清德當晚也發布影片，與綠委賴品妤聊台灣漫畫產業，賴清德更致敬《鬼滅之刃》自創「賴之呼吸」。網友開酸「說謊像呼吸一樣自然」、「很有自知之明」、「第一式做功德」、「lie之呼吸-最終型：一直騙一直爽」、「蹭得很勉強」。

根據《自由時報》報導，賴清德在「進擊的台漫：賴桑X總一」，找來熟悉動漫產業、在Cosplay界以「總一」之稱聞名的賴品妤，拍攝快問快答小影片。聊到經典日漫《進擊的巨人》時，賴清德問，台灣漫畫產業的高牆會是什麼？賴品妤回說：「目前有兩座牆：市場不強、資源不強。」

賴清德回應，文化部與文化內容策進院攜手台漫產業努力吸引更多讀者、號召更多企業投入，形成產業鏈，未來也將加強扶持台灣漫畫，讓更多人看到優秀的台灣作家及原創IP，「和棒球一樣，組一支TEAM TAIWAN台灣隊！」

在「成為台漫的柱吧！」影片中，賴清德則致敬近年爆紅的日漫《鬼滅之刃》，以「賴（ㄌㄨㄚˋ）之（のNO）呼（こKO）吸（きゅうKYU）」登場，逗得賴品妤捧腹大笑，賴清德詼諧表示，「我不是炭治郎，我是趁食人（台語）」。賴品妤也推薦多部台漫，包含《神之鄉》、《用九柑仔店》、《黑盒子》、《閻鐵花》等，呼籲大家支持台漫。

政治評論員歷史哥李易修在臉書酸「說謊像呼吸一樣自然」。PTT鄉民表示「Lie的呼吸」、「自稱lie之呼吸，很有自知之明」、「同路人的呼吸」、「美國金孫之呼吸」、「一呼吸就說謊」、「完結很久了耶，現在流行領域展開（指《咒術迴戰》）」、「第一式…好好做功德」、「賴之呼吸第一式：說謊」、「lie之呼吸-最終型：一直騙一直爽」、「呼吸也能lie」、「O之呼吸就不台漫了阿= =」、「蹭得很勉強」。