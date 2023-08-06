周二就是8月8日父親節，也是今年的立秋，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，這段期間因為遇到金星逆行，感情上會比較無感，財富與價值觀面臨震盪，小人也特別多，加上海王星逆行，詐騙集團可能會傾巢而出，守住自己的荷包是這個節氣的當務之急。不過，立秋期間木星與土星很旺，有利於慈善、司法、宗教、藝術等15種行業，以及巨蟹座、處女座、雙魚座、牡羊座和水瓶座的發展。

邱彥龍老師說，其實早從7月24日開始，金星就開始逆行，要一直走到9月5日，這段期間會覺得感情談得有點無感與薄弱，考驗著彼此的財富與價值觀。而金星逆行如果放大到整體社會來看，包含各方提出的振興經濟方案，也需要多做溝通與協調，否則各候選人光為了選票，為了給人民好感、做面子出來的決策，若只有利於少數民眾的話，最後只會白忙一場。

邱彥龍老師還提醒，這段時間股市、銀行、證券業將面臨大起大落，要特別謹慎操作，工商業的拓展也容易受阻，可能受到突然的變化而延遲或因思慮不周而失敗，一切得有長遠的規劃。

邱彥龍老師強調，立秋這16天，金星逆行入相位陸續刑到天王星與木星，容易因為太愛面子而破財、太固執而分手、因輸不起而不開心，千萬不要放縱自我，貪圖享樂、愛慕虛榮，才不會陷入金星逆行的局中。尤其，這個時間海王星逆行也來湊一腳，意味詐騙集團會大量出動且利用帥哥美女圖，到處欺詐他人財富與情感，切忌謹慎小心，守好自身財富。

身體方面則要注意新冠確診，心肺功能、呼吸問題、感冒發燒、喉嚨痛與感染，也要注意糖尿病、痛風、高血壓、肝臟、胰臟、腎臟、甲狀腺腫瘤、淋巴腺疾病、靜脈屈張、水腫、肌肉拉傷、筋膜炎等等。

好消息是立秋期間木星與土星是最旺的星，邱彥龍老師分析，這非常有利於慈善事業、福利機構、律師、司法行業、宗教、命理業、藝術文化、教育產業、音樂、舞蹈、繪畫、娛樂產業的發展，而建築業、礦產業、製造業若能利用立秋期間再升級，會擁有不小的財富機會，也恭喜巨蟹座、處女座、雙魚座、牡羊座、水瓶座等5個星座，在立秋期間走好運。

邱彥龍老師引用《易林·屯之需》卦曰：『夏臺羑里，湯：文所厄。鬼侯俞賄，商王解舍。』來歸納說明立秋期間因為肅殺之氣強，容易犯口舌是非跟血光之災，要小心藏於暗處之人或事，如小人、黑箱作業、計畫被卡住等等，也要小心容易因文字或言語而犯官司或入獄，謹言慎行方能趨吉避凶。