8月將來到第3周，命理專家曼樺老師分析8／13～8／19生肖運勢，屬羊紅不讓，各方面都相當旺；屬牛事業運佳，有望遇貴人，未來可期。

▍事業運

TOP1：羊

推行新方案應打鐵趁熱，事半功倍。想做大事，眼光、格局都要放遠放大。

TOP2：牛、狗

屬牛本周運勢再躍升，驛馬星動，遠方貴人到來，也有出差機會。工作心態積極，未來可期。

屬狗本周運勢突然轉好，新的案子布局企劃上下齊心，在主導下進行。

TOP3：鼠、豬

屬鼠本周運勢躍升，業務人員在外辛苦奔波，但努力會有代價。

屬豬本周運勢平穩上升，微利時代不要太計較就會有大收穫。接受事實、創新想法，隨時準備出發。

▍財運

TOP1：羊

熬了許久的案子，終於峰迴路轉，本周財運大好，客戶滿意，金錢落袋。

TOP2：豬

財運突然到來，做事有口碑才會在朋友心中留下好印象。

TOP3：牛

外地出差機會多，順勢帶來許多生意上的長遠合作；短期也會帶來源源不斷的小錢。

▍愛情運

TOP1：牛

愛情運上升，單身者有心儀對象出現，在飯局上結識到新異性。

TOP2：羊、鼠

屬羊愛情運勢高升，內心喜悅，充滿前進的力量。人緣變好的同時，期待加把勁把吵架誤會的女友再追回來。

屬鼠愛情運甜蜜，做為一個好情人，不需要3餐打電話問後，情侶間還是要有個人空間，感情才走得久遠。

TOP3：狗

愛情運強大的一周，口才流利的單身男性將吸引到另一半。

▍健康運

TOP1：羊

本周健康運不凡，喜歡一周2次晨泳，游泳完畢後感到通體舒暢，心情大好。

TOP2：狗

健康運勢不錯，早起一杯水，清腸又潤胃，實行一個月之後，氣色好多，排便也順暢了。

TOP3：豬

健康運良好，享受調理課程、香氛SPA，健康生活就是如此愜意。

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