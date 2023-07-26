立法院通過台美21世紀貿易倡議首批協定，蔡英文總統今天感謝朝野政黨攜手合作，在關鍵階段，推動台灣貿易走向世界，也感謝所有在第一線的外交、經貿同仁，全力以赴，持續擴大台灣的國際經貿發展空間。

蔡英文在臉書表示，「台美21世紀貿易倡議」首批協定，在今年6月完成簽署後，過去這段時間，美國完成了國會程序，今天，在朝野政黨的努力下，立法院臨時會院會也已經通過。

她說，這是台灣和美國自1979年以來結構最完整的貿易協定，內容涵蓋貿易便捷化、中小企業、反貪污、服務業規章和良好法規等5項議題，後續也將再展開7項議題的談判，包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法，來擴充協定內容，也為未來台美洽簽自由貿易協定（FTA），奠定更穩健的基礎。

蔡英文指出，長期以來，有許多國家期盼深化跟台灣的各項發展。台灣和美國簽署這項協定後，不僅能為台美經貿發展創造更多利基，未來，也可以成為各國的重要參考，依據同樣的方式，能夠更迅速地跟台灣簽署貿易協定。

她感謝朝野政黨的合作，在關鍵階段，推動台灣貿易走向世界，也要感謝所有在第一線的外交、經貿同仁，全力以赴，持續擴大台灣的國際經貿發展空間。

蔡英文表示，我們期盼，台美21世紀貿易倡議首批協定生效後，可以吸引更多國家和台灣做生意，讓台灣與國際建立起更具韌性的民主陣線，也讓全球供應鏈更加安全，一起創造經濟繁榮。