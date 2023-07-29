對於侯友宜競選辦公室執行長金溥聰近日令外界錯愕不已的表現，資深媒體人李艷秋認為，「金溥聰是對的！」攘外必先安內，扯後腿搞破壞的，在選戰的關鍵時刻，只能當臥底辦！李艷秋強調，到目前為止，金溥聰操盤雖不完美，但方向作法是對的，否則國民黨已經瀕臨散伙了！

李艷秋今（29）日在臉書寫道，侯友宜找金溥聰任競選辦公室執行長後，黨內砲火猛烈，有直接開幹的，有酸言諷刺的，不少人嘴裡罵小刀，開口閉口侯友宜太弱、朱立倫要負責。

李艷秋砲轟，有這樣的同志，還需要敵人嗎？有這樣的後方，前線打個屁仗？攘外必先安內，扯後腿搞破壞的，在選戰的關鍵時刻，只能當臥底辦！

李艷秋也批披露，她看了太多選舉，選戰的操盤人都有相同的特質，必定軟硬兼施，恩威並用。大家在媒體上看到的都是金溥聰揮刀犀利的一面，但他一定有低頭請託的時刻，只是大家沒看到而已。

資深媒體人李艷秋。(中時資料照)

李艷秋直言，距離大選還有將近半年的時間，侯友宜已定於一尊，黨內仍有雜音，對金溥聰則是舊恨難了，不罵不爽，要讓這些人都閉嘴，齊心對賴清德，是不可能的事，為什麼？因為他們是國民黨。

李艷秋認為，到目前為止金操盤雖不完美，但方向作法是對的，否則國民黨已經瀕臨散伙了。

她最後強調，接下來還有最難的三件事：1，如何處理郭台銘。2，如何整合柯文哲。3，如何展現侯友宜的特質和政策。其實只有一件事，就是如何讓侯友宜變最強，侯友宜強了，才能和別人談整合，才有機會下架貪腐的民進黨。