2024總統大選三腳督，民眾黨總統參選人柯文哲今天點評，民進黨參選人賴清德或國民黨參選人侯友宜都已經趨向戰略保守，侯友宜現在已經被逼回國民黨傳統路線，要接受九二共識。柯也不諱言，若他與侯友宜民調差很多，「選民最後替我們決定」。

柯文哲今天上午接受廣播節目《蘭萱時間》專訪，主持人蘭萱問，若侯友宜民調超越柯，柯答「那自然選民就把我拋棄」，如果侯友宜沒有超過他，侯就被選民拋棄。他說，如果民調差很多，「選民最後替我們決定」。

但柯文哲也分析，有分成「棄乾淨」與「棄不乾淨」，白不會投藍，藍的會投白，例如黃珊珊25％掉不下去，中間選民自主性太高，不是旗子搖一搖就會走，自己反對下架民進黨的口號，因為會陷入兩極對立。

柯文哲專訪後接受媒體聯訪，對於侯友宜目標讓藍軍歸隊，民調可能超越柯嗎？柯回應，凡是有利有弊，「他現在已經被逼回國民黨傳統路線，要接受九二共識，要接受什麼」，這就是固守基本盤。

柯文哲認為，戰爭如果固守基本盤就失去開拓性，不管賴清德或侯友宜，在這場選戰中，都已經趨向戰略保守，但這對台灣整個國家發展是不利的，「我們還是要勇敢面對我們要面對的問題」，結果每個人都回去擁抱自己的基本盤，對台灣社會發展沒有開創性。

另外，侯友宜訪日行被指「神複製」柯文哲的訪日行，柯問記者有沒有下過圍棋，「有一個叫東坡棋，東坡棋是最省力的下法」，至於侯友宜去自民黨部見前日本首相麻生太郎，規格好像比較高？柯直言「像講到這個就已經太low了」。