立法院31日三讀修正《外役監條例》部分條文。（黃婉婷攝）

立法院31日三讀修正《外役監條例》部分條文，增訂多項消極要件，包括故意犯罪致死、10年以上重罪、妨害公務致重傷、擄人勒贖等重大暴力犯罪，重大經濟犯都將予以排除。在野批評，修法並未排除「累犯但書」，顯見執政黨一意孤行，以國會多數否決在野提案，絲毫不符人民期待。

「反對累犯、吸毒犯進外役監！」國民黨立委游毓蘭三讀後發言批評，2020年執政黨主導修法放寬累犯的外役監受刑人遴選資格，國民黨團主張「累犯不得遴選制外役監」，提案卻被否決，無法將過去錯誤政策及時挽回，顯然執政黨依舊不敢正視社會各界的質疑，讓累犯能在外役監坐「爽監」，她深表遺憾。

國民黨立委林為洲酸說，此次修法讓他感到「欣慰又遺憾」，欣慰在於朝野有共識排除重罪犯進入外役監，但遺憾的是，民進黨不只不願排除累犯，還放寬讓吸毒者、毒品持有者能進外役監服刑，這是原來條文中所禁止的，且這兩類人大多是慣犯，「你讓他去外役監，1個月還可以放假2天回家吸毒，他戒得掉嗎？」

國民黨立委李貴敏也說重話，此次修正條文既不符合國人期待，也不符合國際對外役監條例的宗旨，無法達成預防再犯、協助受刑人回歸社會、兼顧社會安全，這些漏洞恐造成社會治安敗壞，且獲選進入外役監者大多是權貴階級，令人不禁想問，外役監究竟是豪華飯店，還是真正為了符合外役監條例設置？

民眾黨立委邱臣遠直言，執政黨始終不願面對過去針對「累犯」的修法漏洞，今日再以國會多數否決民眾黨團「累犯一率排除」的修正動議，執意保留現有的「累犯但書」，而修法尚有其他美中不足之處，也就是此事未檢討縮刑相關規定，盼法務部持續檢討。

時代力量立委陳椒華指出，本次外役監條例修法有些微推進，如針對貪污犯、重大經濟犯罪的犯人不具遴選資格，但黨團仍有許多主張並未被採納，像是她主張要將違反廢棄物清理法等環境犯罪納入，令人遺憾。她說，「外役監條例、司法制度拿回民眾的信任恐還有一段路途」，盼未來能繼續改革前進。

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