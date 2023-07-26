民進黨今中常會，據轉述，民進黨祕書長許立明黨務報告時表示，國民黨全代會後有初步整合，總統參選人侯友宜民調有止跌；此外，藍白陣營，過去一段時間對於執政黨政績及行政團隊進行「毀滅性攻擊」，特別針對台美關係扭曲等，拜託全黨團團結一致，當地民代及參選人要有整體反擊跟回應。

賴清德聽取報告後發表簡短談話，民進黨是守護台灣主權的第一品牌。特別是在面對中國威脅的時候，也是維護民主憲政自由的第一品牌，只要黨內同志適當且有效地讓更多民眾了解過去民進黨跟大家並肩作戰，以及未來共同努力守護和平的目標，相信可以得到更多民眾的支持。

據轉述，許立明黨務報告時指出，侯友宜民調在全代會後有止跌狀況，民進黨在民調上也要加以注意；此外，在野黨過去一段時間攻訐跟抹黑，特別針對台美關係扭曲，台灣民意基金會日前民調顯示，賴清德在三個總統參選人中六項人格特質，幾乎囊括六項領先，賴清德具有相當優勢。

他強調，依照這民調，對於台美關係惡意抹黑跟扭曲，顯示沒有得到國人認同。

許立明還說，對於特定陣營對行政團隊總體攻擊，除了行政院長第一時間對外總統體說明，其他說跟澄清端賴各選區候選人及立委即時回應，這樣會更有感；例如中常委立委蘇巧慧以自己的選區為例，清楚說明前瞻基礎建設用在哪，只有當地民代跟候選人最清楚自己選區狀況，積極說明，人民才會有感。

許還舉例，前行政院長蘇貞昌任內班班有冷氣及人行道改善政策，都是透過前瞻所挹注，中央、地方攜手還有黨團跟行政團隊大家分進合擊，大家多多幫忙澄清跟宣傳。透過地方民代積極宣傳，會讓攻防更有成效，會讓政績說明更立體化。

賴清德聽取黨務報告後也發表簡短談話指出，看到在野黨陸續提出一些說法，對於前瞻基礎建設所發揮的功能給予不公平的待遇。如果黨籍立委有機會，就自己所在的縣市，不管在各種場合，哪一些公共建設是透過前瞻基礎建設所幫助的，相信應該會更容易讓全國的民眾知道前瞻基礎建設的功能。

他說，例如，地下停車場的建設，包括新北市、台北市、台南市，特別都有需要；還有治水、滯洪池，當時嘉義縣有淹水情況，所以嘉義縣政府希望能夠幫助、開闢滯洪池，滯洪池這個經費也是來自前瞻基礎建設。所以說只要每一個立委要競選時，走入基層，不妨撥出一些時間，利用各種機會，詳細地說明前瞻基礎建設在每一個城市裡面發揮的效果，相信民眾應該更容易了解。

此外，賴清德還說，杜蘇瑞颱風已經確定會影響到台灣，這是經過五、六年之後，第一個影響到台灣的颱風，會帶來一些雨量，希望不要產生災害，尤其是在中南部，所以特別敬請黨內同志，能夠幫忙防颱的工作，特別是在選區裡面，如果有什麼災損的話，也能夠予以協助，讓這次颱風對台灣的影響，能夠降到最低。

至於目前國內已經有發生登革熱疫情，他說，病例也已經超過五百例，特別是颱風來過之後，病媒蚊孳生源的消滅會增加困難，在這種狀況下，請黨公職及基層黨內同志，能夠協助地方政府，也在社區裡面，自動自發地協助做病媒蚊孳生源清除的基本工作。如果病媒蚊孳生源能夠清除得比較完整的話，對疫情的擴散就能夠予以控制，這點請黨公職和黨內同志，能夠予以幫忙。