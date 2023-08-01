據審計部報告，總統蔡英文上任7年多以來，共提出11項特別預算，包含前瞻基礎建設、防疫、紓困振興、以及各式國防提升，截至2022年底止，債務未償餘額達5兆6,997億餘元。財政部國庫署指出，截至今年6月底止，債務未償餘額增加至5兆8,338億元。

國庫署指出，雖然債務未償餘額仍在升高，但政府1年以上公共債務未償餘額占前3年度GDP平均數比率，也就是「長期債務比率」，已由2016年底的33%下降至2022年底的29.3%，距債限40.6%尚有一定舉債空間。國庫署強調，雖然債務未償餘額上升，但長債比仍控管於適度範圍，可具財政韌性支應緊急重大政事所需。

債務未償餘額上升，長債比卻還能下降，國庫署說明，主要原因，是因為近年經濟成長動能良好，GDP逐年成長，以及稅收徵起情形佳，可以用以還本或減少部分舉債。國庫署進一步解釋，長債比的算法是以GDP為債限計算基礎，將長期債務存量債限以前三個年度的GDP平均數為控管基準，也就是說，當「分子」債務未償餘額增加時，若「分母」三年度GDP平均數增幅更大，得出的長債比就會降低。

國庫署強調，特別預算編列是因應緊急或重大政事，依預算法及特別條例規定辦理，與總預算互相獨立且相輔相成；各特別預算都有其必要性，且以舉債支應者，均全數納計公共債務法存量債限規定管控。