農業部今(1)日正式掛牌成立，典禮現場高官雲集，副總統賴清德要求農業部長陳吉仲除了要當農民永遠的靠山外，也要求在氣候變遷影響下，對未來的糧食危機必須未雨綢繆。

賴清德在「農業部揭牌儀式暨部長布達典禮」致詞表示，強調農業部長必須是農漁民的靠山，農產品外銷勢必要提升台灣農業的競爭力，尤其在氣候變遷衝擊下，全球主要的幾大糧倉的生產都受到影響，而台灣的糧食自給率只有30％左右，假如氣候變遷的衝擊持續擴大，國內的糧食自給情況一定會被挑戰，要求要針對未來的糧食危機未雨綢繆。

賴清德說，農業部是要幫助農民，有農民才有農業，有農業才有農產品，有農產品才能供應國人糧食所需，這是農業部不可迴避的責任。

行政院長陳建仁特別指出，提升台灣農產品的競爭力就能避免農產外銷都落入大陸這個個籃子中，如今農產品外銷量日本、美國都已經超過大陸；未來只要傳統豬瘟也拔針，台灣就有可能成為亞洲第首個無豬隻重大疾病的國家。