今年6月因應國內雞蛋產能回穩，蛋價自蛋荒以來首次調降，目前產地價維持在40.5元及批發價50元水準。據全國養雞協會證實，在老母雞大量淘汰及高溫下，產蛋率不如預期，今(6)日下午將開會討論，下周蛋價恐漲2至3元。

持續已久的蛋荒延續了1年以上，今年在產能回升及短期專案雞蛋進口下，國內用蛋需求獲得部分滿足，因此今年6月蛋價在蛋荒後首次調降，但卻傳出目前蛋雞產能再遇瓶頸，下周蛋價將漲2-3元。

根據農業部公布最新雞蛋產銷資訊指出，國內目前生產蛋雞約3188萬隻，每日雞蛋產量11萬3500箱，與前幾周比未見顯著提升。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，因為老母雞的飼養成本和飼料成本幾乎快打平，加上產蛋效率也不佳，現在各地老母雞都在大量淘汰，天氣炎熱也讓產蛋率一直沒有顯著提升，甚至還有走低，今天下午會和台北市蛋商公會討論，下周蛋價可能調漲2-3元不等。

黃榮珍指出，現在全台各地都有蛋商忙於調蛋的情況，甚至最大產區彰化也不例外。至於中元節是否會缺蛋，這部分仍待觀察，但因為消費者仍以國產新鮮雞蛋為選購優先，庫存的進口蛋買氣並不高，對用蛋緊張情況幫助有限，希望蛋價能回歸市場機制。

有消息來源指出，原本上周蛋價就決定要再調漲，但因為農業部揭牌氣氛歡騰，農業部便要求蛋價暫時凍漲，避免剛掛牌就惹來一頓罵，而農業部公布的產蛋資訊和實際數字有差，據蛋雞事業產銷督導委員會統計，目前每日產量僅10萬多箱（每箱約200顆）。

中華民國雞蛋運銷合作社理事主席吳天福說，產業界對下周蛋價是否調漲意見不一，有一方認為進口蛋庫存仍足夠，應等庫存消化一定程度再來討論蛋價；另一方則認為應以價制量，調漲也符合生產成本的支出。

吳天福說，目前還沒接獲漲價的消息，靜待後續各方蛋價評議委員會的決議。