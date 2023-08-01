民進黨團上午舉行輿情記者會。（黃婉婷攝）

農業部1日掛牌成立，首任部長將由農委會主委陳吉仲接掌，國民黨立法院黨團痛斥陳吉仲靠任內對台灣農林漁牧業毫無作為，只會大撒幣。對此，民進黨立法院黨團1日反擊，強調陳吉仲是黨團深信且勇於任事的農委會主委，並細數多項陳任內政績，反嗆藍營為政治考量胡亂抹黑，難道想讓台灣農業走回頭路。

黨團書記長莊瑞雄指出，農委會升格農業部，是過去街頭農民運動的期待，陳吉仲遭藍營人士批評大撒幣，但在全世界為防堵非洲豬瘟傷頭腦筋時，陳親力親為替台灣貢獻良多，口蹄疫拔針亦是建樹之一，最讓農民有感的就是「三保一金」，將農業保險、農民健康保險、農民職業災害保險及農民退休儲金制度補漏，彰顯陳勇於任事。

莊瑞雄指出，黨團肯定陳吉仲過往在立法院作為，許多政策是歸功各黨派的努力，當時大家也都稱讚叫好，為何到了選舉指責對方不適任、只會大撒幣，但上述「三保一金」制度絕非大撒幣，都是真正加惠農民的作為，當前台灣遠洋漁業摘除歐盟黃牌，口蹄疫拔針後台灣豬肉也能出口。 「過去政府做不到，陳吉仲做到了，應該給他掌聲。」莊瑞雄期勉，今天農業部正式掛牌，希望陳吉仲可以有更好作為，黨團會在立法院強力支持。

黨團副書記長洪申翰強調，每任政府都期盼農委會改制成農業部，國民黨執政時期也不意外，陳吉仲過去為改制做出諸多努力與溝通，使農業部能因應下個階段的農業挑戰，功不可沒，因此上會期農業部改組未受在野反對。

他直言，國民黨今日的批評完全是基於政治考量、為選舉抹黑，難道國民黨想讓台灣農業重回過去由張榮味家族主導、成張家痙攣的舊時代情境，因此拒絕改革，他也呼籲藍白陣營，別再把自己的政治利益和政治用心藏在諸多歷史事件後，「農業部改組是喜事，拜託行行好，放台灣的農業一條生路，讓台灣農業改革和往前走。」

黨團幹事長劉世芳也說，反觀國民黨嘴上常說重視農民，難道那些被稱作大撒幣的行為，範圍不都匡在台灣農民、農業和未來發展上，不就表示民進黨對農民的重視？如果是照顧到台灣的每一個鄉下的農民難道我們不應該舉雙手來贊成嗎？千萬別以狹隘的政治理由或天龍國中心主義來看待台灣農業制度。