農業部1日正式掛牌成立，農業部的成立回應了1988年520農運的訴求，原農委會主委陳吉仲接任農業部長。但精神科醫師沈政男今(6日)在臉書發文強調，1988年，農業產值佔台灣GDP的4.9％，請問35年後是多少？1.4％，而且逐年降低。台灣一年每人吃白飯40多公斤，日本人是60多公斤，因為台灣白米飯不夠好吃，應該虛心檢討。當都市化的外溢效果傾倒，農村人的自我認同漸漸腐蝕，農村文化恐怕就要從台灣文化消失了。

沈政男表示，農業部成立了，說是520農民運動的訴求終於在35年後實現了。農民運動的訴求終於在35年後實現了。「我說：那又怎樣？35年前的訴求，你也當真啊？」蘇貞昌說國民黨35年前欺負農民，請問當時總統是誰？不就是你最推崇，而且是台灣農業經濟第一把交椅李登輝嗎？1988年，農業產值佔台灣GDP的4.9％，請問35年後是多少？1.4％，而且逐年降低！請問，農業部成立，這個數字就能反轉嗎？答案是不可能。

沈政男提到，台灣一年每人吃白飯40多公斤，日本人是60多公斤，南韓與中國大陸更多。不是說大家都是吃台灣米長大，怎麼長大後就不吃台灣米了？「因為，我必須不客氣地說，有些台灣白米飯不夠好吃嘛！」我們的日本朋友，來台灣長住，都會自己帶日本米過來，因為，吃不慣台灣白米。最近黃明志說台灣食物在東亞排名最後，很多人不以為然，其實，應該虛心檢討吧，而不是在那邊自我感覺良好。

沈政男指出，好多人愛吃滷肉飯，還有人還加了辣椒醬，請問，如何吃出白米飯滋味？真的，市面上一般小吃店，仔細把白飯弄得很好吃的並不多，因為，你看有一位民代趕流行介紹美食，第一個動作竟然是拿白飯去繳滷湯，說是這樣就可以吃三碗。農業的問題，牽涉經濟、貿易、文化、社會、政治。比如，不是要國小學童幫忙吃石斑魚嗎，這是怎麼回事？「虱目魚肚，你多久沒吃了？因為，太貴了！」

沈政男強調，農業經濟弄好，農村發展、人口外流、農民福利等等問題，才能得到夠好的解決。台灣很小，當都市化的外溢效果一直往鄉村傾倒，整個農村文化，以及農村人的自我認同，都在漸漸腐蝕，甚至幾乎可以這麼講，農村文化恐怕就要從台灣文化消失了！

「不是嗎？不然唱一首當代的農村之歌來聽聽？沈政男直言，你說，有！就是〈稻香〉。那正是對於農村文化消逝的緬懷啊！」