國內雞蛋產能今年6月回穩，不過全國養雞協會證實，由於老母雞大量淘汰、天氣高溫等因素導致產蛋率不佳，下周蛋價恐漲2至3元。對此，農業部澄清，目前國內蛋雛雞及中雞供應已恢復穩定，雞蛋日產量超過2260萬顆，另外農業部已建立殼蛋滾動倉儲6千萬顆，可充分供應民生需求，並無媒體報導缺蛋之情事。

農業部表示，為恢復受極端氣候與疫病影響之蛋雞產業，積極自國外進口蛋種雞，目前每周可供應蛋雛雞已達50萬隻以上，截至7月底止，雛雞供應量計1380萬隻。蛋雞場自6月起已陸續淘汰寡產逾齡老母雞以更新產蛋雞群，因此近2個月以來產蛋雞的數量都維持在3200萬隻上下，藉由調整更新產蛋雞群以提升後續雞蛋產能因應未來的旺季需求。

農業部強調，除了強化國內蛋雞產業的調整之外，也有國外進口的補充，目前進口雞蛋庫存量有6000萬顆，隨時可提供產業加工需求調度。

農業部補充，為讓產業永續，該部推動非開放或密閉水簾友善禽舍改建、冷鏈、智慧化及淨零設施設備等計畫，藉由各相關補助鼓勵養禽農民與產業同時兼顧生物安全與環境保護，提供品質優良又價量穩定的安全蛋品，以滿足消費者的需求與期待。