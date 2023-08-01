農業部今(1)日正式掛牌成立，農委會末代主委、農業部首任部長陳吉仲揭牌儀式中激動表示，感謝蔡總統讓一個鄉下小孩有機會擔任農業部長，發言到一半風雲變色大雨傾盆，似乎刷去了陳吉仲激動的淚水。

陳吉仲在大雨中表示，農業部的成立，這一步走了35年，感謝所有農漁民朋友的打拚，農委會跨入農業部代表要讓台灣農業永續，也要照顧全體農漁民，感謝蔡總統和歷屆行政院長。

陳吉仲說，現在有了農民保險和老農津貼，農民福利體系在蔡政府領導下完整盡建立，農田水利會升格公機關後讓所有農民都有水可用，灌區外的地方也都服務到，預計明年將達到灌區外服務面積8.8萬公頃。

陳吉仲指出，農業部的工作也包含讓農民生產成本降低，以及氣候變遷調適策略也要大力推動，自然保育更要做好，只要國土保護好，農業和國家才能永續，農村也要成為安居樂業的場域。

陳吉仲最後說，身為農業部第一任部長，感謝民進黨執政，讓一個鄉下小孩能擔任這個位置。

前行政院長蘇貞昌同樣未撐傘在大雨中發表感言，他摸摸自己的頭說，很多人怕淋雨會禿頭，但沒有頭髮才知道，頭髮不會濕掉的困擾有多好。