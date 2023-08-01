農業部今（1）日正式掛牌，原農委會主委陳吉仲出任第一屆農業部長。而在稍早的揭牌儀式暨部長佈達典禮上，陳吉仲也從行政院長陳建仁手上接下農業部長印信。陳一上台致詞，就喊出「感謝老天爺」，以及一再對總統蔡英文表達感謝之意。

因今早雨勢略大，陳吉仲一上台就大喊，「感謝，感謝老天爺滋潤大地，讓農業永續。」他接著提到，成立農業部走了35年，越下雨我們就要越堅強，讓我們農業向前行，大家一起做伙打拼。

陳吉仲（右）從行政院長陳建仁（左）手中接過農業部長印信。（圖截自中時新聞網YT）

陳吉仲接著指出，能在35年走到這步，感謝所有在坐跟全國農漁民朋友，終於做到農業部正式成立，從農委會跨到農業部，表示我們要照顧全國所有的農漁民、要讓台灣農業永續。

除此之外，陳吉仲還強調，能成立農業部，要感謝蔡英文總統、還有賴清德副總統，以及歷屆(行政)院長。陳除了再次複述蔡政府的農業相關政策，最後又提到，「今天坦白跟各位報告，身為第一任農業部長，要特別感謝民進黨執政，在蔡英文總統底下，讓一個鄉下孩子可以有機會來擔任部長位置。」

今日的農業部掛牌儀式，也成為綠營政要的集會，出席者包括行政院長陳建仁、副總統賴清德、民進黨立法院總召柯建銘、以及前行政院長蘇貞昌。