APEC糧食安全部長會議3日下午登場，農業部長陳吉仲會前受訪指出，此行除與美代表進行雙邊會議、倡議糧食合作機制，也安排與其他經濟體部長或次長會晤，期盼達成實質合作。

今年亞太經濟合作會議（APEC）由美國主辦，7月29日至8月22日，21個經濟體成員逾3000名代表於西雅圖召開第三次高級官員會議、及6場部長會議，包含防災、糧食安全、衛生、能源、中小企業、婦女經濟。

疫情過後，陳吉仲首次以部長身分出席APEC糧食安全會議，根據APEC官方提供的資料，美國農業部長威薩克（Tom Vilsack）將擔任會議主席，今年會議聚焦三大議題：永續創新、科學政策、及全球氣候危機。

陳吉仲會前接受中央社訪問表示，全世界有農業生產的國家都深受氣候變遷影響，但影響情況不一，針對糧食安全，APEC成員有必要彼此分享成功經驗。

他觀察，台灣在降低糧損方面一直在APEC成員中扮演領導角色，此外，農業部具體訂定2040年淨零目標，台灣在過程中投入研發生產的技術，都會在這次大會中與其他經濟體分享。

今年APEC會議恢復實體舉辦，陳吉仲說，在多邊的糧食安全議題分享外，必須把握機會與其他國家進行雙邊會議，昨日已依序展開與多個成員的部長或次長會談，至於細節，將再適度對外說明，「達成實質合作最重要」。

陳吉仲提到台美關係友好，這次與美國舉行雙邊會議，盼於會中倡議糧食合作平台，舉例來說，台灣進口美國玉米和大豆，希望達成某種程度的合作機制，確保台灣飼料來源，讓畜產品生產更為有保障。

台美21世紀貿易倡議第二階段談判議題包含農業，回應關於對農產品外銷的影響，陳吉仲說，第一階段協議的貿易便捷化對農產品外銷幫助很大，第二階段則是關於制度化的建立。

他補充，農產品出口過程化繁為簡必須要有科學根據，台灣已盤點和準備好，預期第二階段協議能順利完成，勢必有助未來台美洽簽自由貿易協定。

陳吉仲強調農委會升格農業部後，要全力拓展外銷市場，去年，台灣大力推廣寶島石斑魚外銷美國，很受當地消費者歡迎，昨日通路座談會上，廠商甚至反映沒有貨，這次來美國，也希望能把握機會讓石斑魚站穩當地市場。（編輯：楊昭彥）1120804