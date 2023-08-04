高雄市前鎮漁港改建，原本規劃3000萬預算，但高雄市長陳其邁上任後卻增加至81億，引發各界討論。農業專家林裕紘在臉書粉專「LinBay好油」表示，根本沒有「要3000萬，從前瞻給81億」的事，前鎮漁港是農委會(現為農業部)的，是農委會隨便寫了含封面僅5頁的漁港建設計劃給行政院，而後總經費被行政院改成81.37億元(漁業署公務預算占76億多元)，其中瑕疵在於「招標神速」，農委會3月送計畫、11月廠商就得標。

林裕紘指出，「公務預算在用的時候，科目要能對上」，漁港疏浚跟前瞻計畫的水環境建設項目有關，可以用前瞻的錢請款，事實上也請了：高雄市政府海洋局有一筆「前鎮漁港泊區疏浚工程」採購資料，最後結標2639萬元，要了3000萬，最後執行2639萬。

對於「要3000萬給81億」的說法，林裕紘表示，最先是韓國瑜任內的高市府在108年提出「前鎮暨周遭漁港水域環境改善景觀改造計畫」，但內容是「改善整體的景觀工程」(增設休閒服務中心、改善漁港景觀)，與前瞻的水環境建設沒有關係，內容科目不符合，因此被行政院打槍。而在陳其邁上任市長後，也向中央提出要改善前鎮漁港，時任閣揆蘇貞昌認為要做就更完整、更完善。

「前鎮漁港其實是農委會的」，林裕紘點出重點，改善也是農委會的事情，跟高市府沒多大關係。而農委會在110年3月提出「前鎮漁港建設專案中長程計畫 (110 至 113 年度)」，含封面才5頁，隨便寫一寫就要了60億元，行政院再修正成總經費81.37億元，分別由漁業署編列中央公務預算76.28億元、營建署編列中央公務預算3.79億元、航港建設基金0.4億元及高雄區漁會投資0.9億元。漁業署的錢分成4年編列，每年拿19億出來，「沒有那種要3000萬給81億的事情」。

不過林裕紘也提到，「這個案子有瑕疵的話就是招標非常神速」，農委會3月送計畫到行政院，行政院神速修正、農委會神速規劃修正後開標，11月廠商就得標。有效率不一定該說不好，畢竟照一般程序拖很久也是大家痛苦，我覺得把錢投入這種大家都會用到的基礎建設當然是好事，說起來是80億，但一年大概是20億。明顯的改善基礎設施，漁港業者都能用怎麼會不好？