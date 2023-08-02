審計部日前公布前瞻計畫第3期特別預算審核報告，原本高雄市府僅申請3000萬元改建前鎮漁港，結果中央卻核定81億。農業部漁業署表示，該計畫分4年推動，是考量整體漁業產業需求及港區周邊產業發展的必要。

漁業署表示，前鎮漁港建設經行政院2020年審查核定「前鎮漁港建設專案中長程計畫」，並自2021年開始分4年推動，總經費81.37億元，分別由漁業署編列中央公務預算76.28億元、營建署編列中央公務預算3.79億元、航港建設基金0.4億元及高雄區漁會投資0.9億元。

漁業署指出，計畫投入建設經費含括漁港周邊社區環境、交通、下水道系統及旗津漁港等，以整體性思維結合中央、地方各相關部門與民間團體，協力推動整體改造建設計畫。

漁業署說，前鎮漁港專案計畫是考量整體漁業產業需求及港區周邊產業發展的必要，並提升我國漁業現代化及基礎建設升級。除建設前鎮、旗津二港的深水碼頭外，亦興建服務外籍漁民船員中心，並透過改善既有卸魚場，新建多功能水產品運銷中心，逐步導入食品安全衛生管制系統（HACCP），維護水產品衛生安全，並健全汙水處理系統、優化人行交通及市容景觀等。