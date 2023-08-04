國民黨台北市議員游淑慧日前炮轟，前鎮漁港原僅申請3000萬元改建經費，但最後中央卻核准81億元，同黨議員徐巧芯則質疑，「要撈哥吉拉？」民進黨台北市議員許淑華反擊，炮打前鎮漁港的言論錯誤百出，凸顯長期不認真問政，可能一次都沒去過前鎮漁港，卻遠在台北大聲嚷嚷，希望大家放寬眼界、傾聽在地需求。

許淑華指出，這幾天幾位台北市議員炮打高雄的前鎮漁港建設，但他們卻連基本的功課都沒有做，內容錯誤百出。首先，漁業署早已駁斥，前鎮漁港的改建經費，是以行政院於2020年審查核定的「前鎮漁港建設專案中長程計畫」，2021年開始分4年推動。

她說，前高雄市長韓國瑜在職時，建設不分藍綠，為讓改建更加完善，整體規劃的建設經費已提高到40億，最後計畫經修正增補後，同年12月11日行政院核定60億元。去年9月8日，農委會再送2次修正計畫書，說明因受新冠疫情、原物料工資上漲等因素影響，最終修正經費為80億，並非「原先預算只要3000萬卻暴增到81億。」

許淑華說明，台灣遠洋漁業長期高居世界前3，前鎮漁港肩負重任，但50年前就落成的前鎮漁港早已不敷使用，漁獲被迫落地、下雨就淹水等嚴重影響衛生的問題遲遲無法改善，更別說每年高達9000人次的外籍船員，漁工在靠岸後，只能在前鎮漁港的門外用臉盆裝水洗澡，睡覺時必須回到船上狹小的艙位，無法上岸好好休息。

她批評，若沒做功課就急著拿錯誤資訊炮打台灣的重大建設，無論是哪一黨，都該被譴責。「要撈哥吉拉」更是凸顯長期不認真問政，導致的對台灣產業發展的無知。

許淑華提及，日本東京的世界級海鮮聖地「築地與豐洲魚市場」，為將魚市場從築地遷建到腹地較大的豐洲，光是豐洲魚市場本身造價就超過千億台幣。豐洲魚市場不僅讓漁獲處理的流程更衛生，全程不落地進冷鏈加工處理，漁市場上層每天6時就開始大排長龍的握壽司店家，更是去東京必朝聖的景點之一，也為日本帶來不少觀光財。

她說，世界前三大的豐群漁產公司豐群、分店偏及全台的順億，都是以前鎮漁港為母港。前鎮漁港在全盛時期，曾容納超過千艘遠洋漁船，不只鮪魚、秋刀魚，甚至連遠在阿根廷的魷魚，都有台灣人在努力打拚，這次改建將讓他們更有能力與國際的對手競爭。前行政院長蘇貞昌遠見，才會在韓國瑜爭取的經費上再加碼投資。

許淑華喊話，前鎮在地的產業代表、民意代表，甚至是韓國瑜任內的海洋局，都強調前鎮漁港有此需求。大聲嚷嚷的是反而是遠在台北，可能連前鎮漁港一次都沒去過的人。希望大家都能放寬自己的眼界，傾聽在地需求，才能從在地居民的需求出發，爭取、成就更多地方建設。