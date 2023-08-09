行政院長陳建仁稱讚高雄市防災超前部署，暗酸南投防災不力引發爭議。(資料照片)

行政院長陳建仁高雄勘災，明捧高雄超前部署防災，暗酸南投防災不力導致救災困難，發言爭議持續延燒。對此，興大國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡認為，這就是典型的「災難政治學」！他分析，陳揆原本想要利用這話題在選前捧陳其邁、酸許淑華，未料引發爭議，卻因「權力的傲慢」堅不道歉，根本「失策、失言還失分」！

袁鶴齡說，許多政治人物碰到災難都想要利用災難政治，陳建仁就是想要在選前好好發揮，既可以捧陳其邁，又可以酸許淑華，沒想到講了不太合適的話遭轟。

「危機溝通很重要！」袁鶴齡說，2016年台南大地震，時任行政院長的張善政到台南勘災，表達高度的同理心，對著在野黨市長賴清德喊出「我們是難兄難弟」、「中央地方一條心」，不但溫暖災民的心，也獲得高度的肯定。

反觀這次陳建仁因為有太多選舉政治考量，發言沒想到後果，不但沒在這次災難中因幫助災民救災重建擄獲人心，還造成更多政治風暴風潮。

袁鶴齡特別提起2009年莫拉克颱風，高雄小林村慘遭滅村，時任總統的馬英九前往探視小林村災民時，因為晚到勘災挨轟，馬英九冷回一句「我不就來了嗎 」遭災民罵翻！接著一名災民因父親被水沖走過世痛哭，馬英九竟安慰他「我父親4年前也過世了」。

親赴災區勘災的馬總統接連兩次對災民沒有同理心的回應，也讓當時執政的國民黨閣揆劉兆玄因此挨轟下台。

袁鶴齡提醒執政黨「善用災難政治學」，因為這些做法或許短期會見效果，但中長期恐會讓內閣團隊受傷，執政黨應學習當時的張善政「中央地方一條心」的氣度，因為執政者如果失去同理心，即使總統、行政院副院長到災區勘災，也只會但給災民塞車困擾，無助重建家園，「對災難的處理未達實質效益的作秀，就不必了！」

他最後並對陳建仁勘災表現給了「失策、失言、失分」的「三失」評論，提醒執政黨面對明年的總統與立委選戰，與其大動作的交通維安造成民怨，不如比照各縣市首長，出動人力與機具協助災區，用行動支持南投，才是真正能取得民心的正確方向，「過度政治算計是沒有用的！」