第三級毒品「卡痛」。（洪靖宜攝）

陳建仁給予大大的讚，嘉勉辦案有功人員。（洪靖宜攝）

大量壓扣物淹沒查緝人員 。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

史上最大宗毒品轉口案！高雄地檢署日前接獲調查局轉財政部關務署所報某海運貨櫃將載運第三級毒品卡痛（Kratom），從印尼經高雄港轉口前往美國洛杉磯港，檢調合作查扣該批貨櫃，陸續起獲總重179多公噸、不法市值高達363億元，由於這批卡痛並沒有輸入到台灣，全案查無犯罪嫌疑人簽結，但卡痛將擇期銷毀。

高雄地檢署日前接獲法務部調查局航業調查處高雄調查站轉財政部關務署所報某海運貨櫃將載運第三級毒品卡痛（Kratom），經高雄港轉口前往美國洛杉磯港，立即指派緝毒專組主任檢察官林俊傑、檢察官尤彥傑指揮專案小組偵辦，並於今年清明連假期間展開調查。

果然在印尼雅加達港來台某貨櫃中，扣得第三級毒品卡痛顧1080箱，重量27.6公噸，又經會同財政部關務署擴大清查，發現其他疑似也裝有第三級毒品卡痛貨櫃欲經高雄港轉口前往美國邁阿密或洛杉磯港，經陸續鎖定6只從印尼來台的貨櫃後，另於同年月4、5月間成功攔截，總計查扣7535箱第三級毒品卡痛，總重量高達179.253公噸，不法市值逾363億元。

這批貨櫃目的地為美國洛杉磯、邁阿密等地，高雄港僅作為轉口貿易地，檢調掌握後，隨即啟動查扣程序，並循台美緝毒合作機制通報美方，台美聯手完成查扣這批三級毒品，且自5月14日印尼商就不再經台轉口卡痛。為嘉勉此次有功緝毒人員，行政院陳院長建仁在法務部蔡部長清祥等人，特於15日南下蒞臨高雄，嘉勉辦案有功人員，並與有功同仁合影留念，感謝此次辦案有功同仁辛勞。

卡痛雖為熱帶植物，又名美麗帽柱木，具有嗎啡衍生物的特性，且相當容易成癮，台灣已於2019年2月，已公告將卡痛列為第三級毒品，主要活動物質「帽柱木鹼」具有提神、助性等效果，美國部分州別列為毒品，而印尼預計明年列為毒品。由於該案犯罪嫌疑人均在境外，目前先行簽結，但裝載卡痛的貨櫃已進入我國港口，因此依法沒收，並將擇期銷毀。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！